Mužsko-Ženský festival

Vztahy. Věčné téma od nepaměti. Chtěli bychom vztahy krásné, láskyplné, zodpovědné. Tolik se snažíme a stejně mnohdy tápeme. Sledujeme komunity, čteme knížky, chodíme na terapie. A stejně mnohdy správnou odpověď nenalézáme. Jsou tedy vztahy zábava nebo utrpení, je vztahy žít lehké nebo těžké? Kladete si otázku proč máte vztahy jaké máte a proč nefungují jak si představujete?

Řešíte jak se ve vztazích k druhému pohlaví orientovat a jak to vlastně celé funguje? Připravili jsme pro Vás jedinečnou možnost podívat se na vztahy mezi muži a ženami z jiného úhlu pohledu. Respektive z několika různých úhlů pohledu. Připravili jsme festival Mužsko-Ženského Přátelství, kde se těmito věcmi budeme zabývat. Sami si zvolíte, co z nabitého dvoudenního programu pro Vás bude to nejzajímavější. Jsme přesvědčeni, že zajímavý bude celý víkend. Víkend nabitý osobnostmi, kteří se vztahy zabývají vlastně celý život. Víkend plný seminářů, workshopů, povídání i zábavy o tom jak to mezi muži a ženami je a proč.