Slavné světové muzikály

MUSICA FESTIVA DI PRAGA

Ladislava Šťastná – soprán, Pavel Kloub – kytara Eva Schwanová – flétna, Šárka Trávníčková – housle

.

PROGRAM:

Leonard BERNSTEIN: Tonight, z muzikálu West Side Story

Andrew Lloyd WEBBER: Memory, z muzikálu Cats – Kočky

Nino ROTA: Speak softly Love (z filmu Kmotr)

Nino ROTA: Time for Us (Romeo a Julie)

Michel MAGNE: Angélique (Angelika, Markýza Andělů)

Stelvio CIPRIANO: Anonimo Veneziano (z filmu Benátský anonym)

Henry MANCINI: Moon River (z filmu Snídaně u Tiffaniho)

Michael GORE: Out here on my own (z filmu Cesta za slávou)

Claude-Michel SCHOENBERG: I Dreamed a Dream (z muzikálu Bídníci)

Francis LAI: 13 jours en France (z filmu o olympijských hrách v Grenoblu)

Frederick LOEWE: Chtěla bych tančit jen, z muzikálu My Fair Lady

Leonard COHEN: Hallelujah

Louis BONFÁ: Manhá Carnaval (Black Orpheus)

Justin HURWITZ: Píseň z muzikálu La La Land

Nacio Herb BROWN: I'm singin' in the Rain (Zpívání v dešti)