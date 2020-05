Rozladěné držky | work-in-progress

Performerky Rozálie Havelková a Anežka Hessová toho mají hodně společného. Obě hrají na akordeon a část svých životů prožily v cirkuse. Anežka studovala v Indii kathak a Róza ve Španělsku flamenco. Anežka vytváří taneční a divadelní přestavení a také představení pro děti. Vyrůstala v maringotce a v cirkuse strávila své rané dětství. Róza profesionálně zpívá swing s jazzovým big bandem, hraje šansony na svůj starý akordeon, příležitostně se věnuje herectví a k cirkusu utekla až jako dospělá.

Rozladěné držky jsou syntézou několika světů, pohledů, názorů. Scénická mixáž klasického indického tance kathak a flamenca obohacená o poetiku nového cirkusu, nonverbálního a loutkového divadla, stejně tak i eklekticizmus tanečního stylu vogue vychází z autentických příběhů performerek. Vypráví naivní a trochu fantastický příběh o odchodu k cirkusu jako aktu puberťácké rebelie. Příběh o odvážném vykročení do neznáma, odvaze splnit si svůj sen a následné deziluzi.

Cesta, cesta, cesta. (Únik.) Před čím? Před pocitem vykořenění. Nebo naopak před pocitem přílišného ukotvení ...ve městě, v práci, v lidech. Je možné před tím vším utéct? Je možné se o to pokusit? A neznamenalo by to utéct před sebou samotnou?



Hrají: Anežka Hessová, Rozálie Havelková

Režijní spolupráce: Roman Poliak

Režijní supervize: Ondřej Havelka

__________________________________________________





P.S.: Hrajeme naživo! Kdyby došlo ke znovuzavedení opatření kvůli #COVID19, budeme pro vás představení rádi streamovat.



#delacita #kathakCZ