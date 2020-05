LIVE stream - Hrajeme do oken | Lake Malawi

Prozatím jsme hráli do oken především seniorům, ale rozhodli jsme se spojit síly s progresivním Biggboss labelem a přinášíme vám speciální šňůru koncertů. Proč speciální? Místo konání bude totiž až do začátku tajné – když budete mít štěstí, zahrajeme do oken u vás.

Příspěvkem do sbírky podpoříte své oblíbené hudebníky a za odměnu od nás dostanete stream koncertu na MALL.TV, ať už bydlíte kdekoliv.

Indie-popovou kapelu Lake Malawi založil frontman Albert Černý v zaří roku 2013, po rozpadu předchozí kapely Charlie Straight. V roce 2017 vydali kluci plnohodnotné debutové album “Surrounded By Light” které bylo kritiky velmi pozitivně hodnoceno a obsahuje supr singly Paris, Surrounded By Light, Bottom Of The Jungle nebo In The City.