LIVE stream - iShorts: Krátké filmy 2020 nominované na cenu Oscar – animované

I letos diváci budou mít díky iShorts jedinečnou možnost podívat se na velkém plátně na všechny krátké filmy, které byly nominovány na zlatou sošku Oskara, včetně těch, které ocenění získaly za nejlepší krátký animovaný film. Projekce proběhne v rámci online streamu „Moje kino Live“.

Jak to funguje: Divák si vybere si, kolik za vstupenku na daný film může utratit. Koupí si ji, jako by si kupoval lístek do kina. Vstupenku je možné zakoupit i v průběhu vysílání. Odkaz na stream bude zaslán společně se vstupenkou.