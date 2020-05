LIVE stream - Všude dobře, doma nevím

V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Všude dobře, doma nevím“.

Vítáme vás ve virtuálním kině u vás doma. Našimi projekcemi navozujeme atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Kromě projekce samotné je dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky. Mimo kvalitních filmů uvádíme i speciální přednášky a další originální obsahy.

Jak to funguje: Divák si vybere si, kolik za vstupenku na daný film může utratit. Koupí si ji, jako by si kupoval lístek do kina. Vstupenku je možné zakoupit i v průběhu vysílání. Odkaz na stream bude zaslán společně se vstupenkou.