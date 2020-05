LIVE stream - Diáky: Jana Hanušová, Lukáš Hanuš – Od oltáře do Santiaga

V úterý 19. května od 20:30 v rámci cyklu „Diáky“ proběhne formou online streamu „Moje kino Live“ přednáška Jany Hanušové a Lukáše Hanuše s názvem „Od oltáře do Santiaga“.

Je 3327 km dlouhá, pěší, svatební cesta dostatečná zkouška novomanželského slibu?

Jak to funguje: Divák si vybere si, kolik za vstupenku na daný film může utratit. Koupí si ji, jako by si kupoval lístek do kina. Vstupenku je možné zakoupit i v průběhu vysílání. Odkaz na stream bude zaslán společně se vstupenkou.