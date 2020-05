Fource Live: Amelie Siba + Chief Bromden

Koncerty Fource Live představí vždy dva domácí interprety, kteří zahrají v komorním prostředí pražského klubu Chapeau Rouge. Vystoupení budou přístupná veřejnosti (vždy v souladu s aktuálním nařízením a za přísného dodržování hygienických standardů) a zejména z nich vznikne profesionální záznam, který bude brzy poté přístupný nejen těm, kteří nebudou moci přijít do klubu.

AMELIE SIBA

Mladá naděje české nezávislé scény, melancholická písničkářka Amelie Siba, ve svých sedmnácti letech vydala již několik singlů a EP It Was Nice to Meet You, na jehož vzniku se podíleli třeba i členové kapely Mayen. Na začátku května zvítězila v soutěži mladých talentů 1band2play a vydala svůj debut Dye My Hair. Její tvorba je křehká, silné melodie doprovází dospělé texty a i na živých vystoupeních se jedná o velmi intimní zážitek.

CHIEF BROMDEN

Členy poměrně čerstvého přírůstků české kytarové scény můžeme znát třeba z kapel Manon Meurt nebo Ghost of You. Původně čtyřčlenný projekt bez vokálů hraje dynamický postrock a po přibrání zpěváka nahrála svůj debut Slunovrat, který letos v dubnu vyšel na platformě Full Moon Forum. Ve své tvorbě plného chaotických mathrockových pasáží se mrknutím oka dostanou k chytlavým melodiím a vytváří tak neotřelý celek.