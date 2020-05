Fun Arena Camp - Příměstský tábor

Fun Arena otevírá dveře pro všechny děti od 12 let, které by chtěli zažít týden nevídané zábavy. V prostorech areny, máme k dispozici nespočet aktivit, které si děti budou moct v průběhu týdne vyzkoušet. Zároveň se celý tábor ponese v duchu Marvel a DC hrdinů. Děti budou trénovat v průběhu celotáborové hry jednotlivé dovednosti, aby na konci týdne mohli zúročit vše, co se naučili a využili své znalosti v posledním úkolu. No a to vše pod taktovkou zkušených organizátorů, kteří zajistí bezpečnost a plynulý průběh. Skvělá příležitost, jak si najít nové kamarády a strávit volné chvíle formou zábavného pohybu.