Manu Delago Ensemble v Praze - Přesunuto

Do Prahy se vrací rakouský virtuóz na hang Manu Delago. Ve středu 15. dubna dorazí do Paláce Akropolis se svým ansámblem, aby zde na večírku Music Infinity představil své nové album Circadian inspirované spánkovými rytmy člověka. Večer ho doplní italský multiinstrumentalista Bruno Bavota, který se se svým zefektovaným klavírem pohybuje ve sférách moderní klasiky. Vydává na Temporary Residence Ltd a jeho hudba byla použitá v seriálu Mladý papež.