Radim Langer – Bafana Bafana / Pragovka Gallery Entry

V Pragovka Gallery proběhne výstava s názvem Bafana Bafana. Zahájení tohoto autorského projektu Radima Langera proběhne od 19. 5. do 19.6. Kurátorem výstavy je Vladimír Skrepl.

Výstava Radima Langera zahrnuje výsledky malířské práce za posledních pět let. V žádném případě se nejedná o pokus retrospektivního obcování nad sebou samým. Ba naopak: jde o vyobcování svého Já k nečekanému maximu. Kdysi poddajné řemeslo a malba jako průmyslový polotovar se postupně vtělily do třpytivých zahrad idylického života. Vladimír Skrepl Radimovu práci popsal takto: “Já myslím, že Radim je něco podobnýho jako úlomek božího kříže, který rozsvítí každou hmotu, do které je vetknut. Ďábel většinou chodí těsně nad zemí, aby nebyl ve spojení s vaším světem: ten, kdo uvažuje o čtyřech věcech - co je nahoře, co je dole, co je předtím a co je potom -by udělal lépe, kdyby se nenarodil. ”

Radim Langer (1985) je výtvarný umělec a spisovatel. Absolvoval UMPRUM v Praze. Mezi lety 2011 a 2016 spoluorganizoval pražskou neziskovou etc. galerii. V letech 2015 až 2019 působil jako odborný asistent Anny Daučíkové na AVU v Praze. Jeho umělecký záběr se týká především malby a psaní. Výstava pro něj znamená totéž co kniha. Je přemostěním zpravidla zdlouhavého procesu a uskutečnění strukturované výpovědi celou výstavou. Závažnost či lehkost, téma nebo bezpředmětnost vždy existují pospolu. Obecně jde většinou o snahu poznat především sám sebe do té míry, aby se na výsledky takového osobního procesu mohl podívat kdokoliv. Tradice malířství stejně jako tradice psaní nejsou oddělelnými světy. Obě dvě pro Radima Langera znamenají vzorec, do kterého se sám zaplétá pravidelnou prací, odhaluje přitom pravdu vlastní nedokonalosti, nejasnosti či pachtění se k rozostřenému cíli.

Vladimír Skrepl.