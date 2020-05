LIVE stream - Hudebníci vědcům

Čeští hudebníci poděkují ČVUT v Praze, týmu vědců, partnerů, dárců a přispěvatelů

Hudebníci vědcům | Ewa Farna,The Atavists, Wohnout, N. O. H. A. a další (13. 5. 16:30)

Ve středu 13. května 2020 se od 16.30 do 23.00 hodin v Lucerna Music Baru uskuteční hudební festival 9 skupin a hudebníků, kteří jménem všech rádi vyjádřili srdečné poděkování odborníkům za to, co pro veřejnost vytvořili a nadále vytvářejí v čase pandemie koronaviru.

Živý stream najdete zde

