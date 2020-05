LIVE stream - Lenka Dusilová

Po šesti letech jsem se pustila do nahrávání nového alba. Bude se jmenovat Řeka a vychází z mého sólového repertoáru, s nímž už pár let koncertuji a který byl součástí loňského charitativního projektu Monument/um. Spolupracuji na albu s Petrem Ostrouchovem, Aid Kidem a řadou skvělých hudebníků, které jsme pozvali do studia.

Jarní turné, z jehož výdělků jsem chtěla částečně vznik alba financovat, nám bohužel zrušil koronavirus, nemluvě o tom, že bez příjmů z koncertování se dost špatně žije. Budu ráda, když mne podpoříte, a těším se, až nové album s Vaší pomocí dokončím a až Vám ho pošlu.

Zahraju Vám též online, nejdříve s VJ Aeldrynem 12. 5. v rámci #kulturažije a o pár týdnů později se svou novou koncertní kapelou. Přispěvatelům nabízím dárky! Srdečně děkuji, Lenka.