LIVE stream - Corona Nights I Gabriela Vermelho & Matěj Štěpánek ŽIVĚ

Středně vysoká houslistka, kvintonistka, zpěvačka a skladatelka Gabriela Vermelho a vysoký violoncellista Matěj Štěpánek Vás zavedou nejprve do nitra věcí, Under cover, Pod povrch, jak se jmenuje nový projekt Gabriely. Vznikal na zajímavých duchovních i historických místech naší země, stal se inspirací a můžeme se jen obávat, jak moc s námi zatřese, vynese nás a pak poskládá do nadšených molekul zdánlivě běžného denního bytí. Dva hlasy na velké ploše improvizace a současně nutného řádu tak, jak jste to ještě neměli šanci slyšet ani vidět. To je nový projekt Under Cover Gabriely Vermelho a Matěje Štěpánka.

