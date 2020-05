LIVE stream - Trautenberkův živák aneb Obýváková Juchparáda

Čeládko, myslivci, 16.5. 2020 se vám splní sen. Budete moci jakobybýt v Malé sportovní hale v Praze a zároveň při tom doma bzdít do gauče. "No není to skvělé Horste? Je to skvělé!"

V osm hodin večer do vás pustíme živý proud v plné parádě a zajucháme si sice bezkontaktně, ale přesto společně.

A víte, co je na tom nejkrásnější? Vstupné je dobrovolné a kapacita neomezená. Hujája!

A teď dobrý pozor !!! Vybrané penízky nepůjdou do našich kapec (bohužel...), ale použijeme je na nahrávání nové, chápete dobře, ano, úplně nové desky. Dobrý, co ?