LIVE stream - Alkeholická onlajnová pařba

Pohodlně se usaďte, odzátkujte lahváče a naservírujte si pořádnou flákotu, poctivý online koncert z pražské Malé sportovní haly může začít. Ano, v této hale jsme koncertovali v prosinci se Třemi Sestrami a byla to parádní jízda, kde nezůstala ani ta nejtenčí nit střízlivá…tentokrát to můžete mít ale bez front na záchody a pivo, v pohodlí domovů.

To by se jeden ze žalu nad tou koncertní prázdnotou snad proabstinoval až do úplnýho bezvědomí! Tohle ale právě teď nehrozí, protože Alkehol ve středu 13. 5. přesně v osm prošťouchne nejen internetové trubky! Život je krátkej, tak si ho užijeme! Vstupné je dobrovolné a na to se napijeme….