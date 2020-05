LIVE stream - Vojtech Szabó

Sólový hráč na akordeon Vojech Szabó patří k evropské interpretační špičce. Díky svému nástroji zasahuje na svých koncertech do velkého spektra žánhrů a stylů. Ačkoliv se věnuje převážně jazzové, francouzské a argentinské hudbě, progresivním stylem a hrou na elektrický akordeon oslovuje i popové a rockové publikum.

Na svých koncertech představuje akordeon tak, jak ho neznáte. Toto pondělí live (nebo i kdykoliv později ze záznamu) nás vpustí do své tajemné pracovny, vlastního studia, kde připravuje své koncerty, natáčí CD, mixuje zvuky, hraje si s tóny, komponuje... Je to jeho malý svět a s radostí nás uvítá. Tentokrát i on skutečně naživo. Bude nám o hudbě povídat a hlavně nám bude hrát.