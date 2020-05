Červnový příměšťák v Muzeu Karla Zemana

Rodiče, nebojte, nenecháme vás v tom! Od června vám Muzeum Karla Zemana podá pomocnou ruku a nabídne vašim ratolestem poutavé rozptýlení v podobě filmového příměšťáku, alias odpoledního příměstského táboru. Dopoledne se tak mohou děti věnovat svým školním povinnostem a odpoledne vyrazit za novými přáteli a bavit se a vzdělávat ve filmovém oboru.

Červnový příměšták bude probíhat vždy od pondělí do pátku od 13:00 do 18:00 po dobu jednoho týdne a je určen pro děti od 8 do 15 let. Cena příměšťáku je 3 400 Kč na dítě. Vybírat můžete hned ze čtyř turnusů. Na každém turnusu uvítáme až 7 dětí.

Děti se stanou součástí filmového štábu a proniknou do tajů filmového řemesla i animované tvorby. Společně vytvoří kombinovaný film – s hranými i animovanými částmi, ve kterém si vyzkouší různé filmové profese, naučí se základní i pokročilé animační techniky a seznámí se s klasickými filmovými triky i současnými filmovými efekty. Celým příměšťákem je provedou zkušené lektorky a animátorky ze spolku Ultrafun.

Pokud nebudou do konání příměšťáků vydaná nová nařízení, budou všechny turnusy probíhat dle Hygienických pokynů pro provoz středisek volného času vydaných MŠMT dne 30. 4. 2020.

TÁBOROVÉ TURNUSY

1. turnus 01.–05. 06. 2020

2. turnus 08.–12. 06. 2020

3. turnus 15.–19. 06. 2020

4. turnus 22.–26. 06. 2020

JAK SE PŘIHLÁSIT?

