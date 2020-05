Divadlo Gong pořádá online kurz fotografie, vhodný pro starší žáky a mladistvé (cca 10–18 let).

Kdy? Každé pondělí od 16.00 hodin (celkem 6 bloků, každý bude trvat 80 minut - 40 minut výklad a 40 minut diskuze a dotazy) – začínáme 18. května

Kde? Doma u počítače (aplikace Zoom)

Cena: 1200 Kč (6 lekcí)

Kurz je zaměřený především na digitální fotografii. Naučíte se základní principy fotografie, co je promítání, dírková komora, světlocitlivá vrstva. Povíme si, jak stanovit správnou clonu, čas a citlivost pro různé situace. Vysvětlíme si, co lze vyčíst z histogramu a jak měřit expozici, co je hloubka a rovina ostrosti. Povíme si o perspektivě a kompozici, jaké používat objektivy a fotoaparáty a jak pracovat se světlem.

Seznámíte se s programem Lightroom, vyvoláváním fotografií z formátu RAW v počítači a s úpravou fotografií do finální podoby. Jednoduše se naučíte vytvářet takové fotografie, jaké se vám zlíbí.

Máte -li zájem, přihlašujte se: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, online přihláška na www.divadlogong.cz