LIVE stream - Tygroo Live

Kapela Tygroo vynalézavě kombinuje tradiční žánry jako klezmer a balkánskou hudbu s žánry moderními, jako jsou například funk a hiphop, ale také dubstep a další elektronická hudba. To vše hrají na akustické nástroje, především dechy a bicí, což kapele dodává velmi výraznou barvu a energii, jejíž vlny vás zanesou tu do New Orleans, tu na Guču nebo do Oděsy, tu zas do newyorského metra.

Přijďte si poslechnout Klezmer-Funk, Balkan-Jungle, Jazz-Dubstep, Brasshouse, Cave Music, Trashdisco a kdo ví co ještě!

