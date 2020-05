Live Stream - Divadlo Viola

Naše streamovací středy pokračují i v květnu. A hned ta první květnová bude opět parádní. Doteď pánskou jízdu živých přenosů vystřídají ženy. A to hned ženy tří, bez kterých by Viola nebyla Violou. Paní režisérka Lída Engelová, jejíž inscenace tvoří velkou část našeho repertoáru už mnoho let a herečky Lilian Malkina a Dana Černá. My už se těšíme, těšte se s námi!

Vysíláme zdarma. Dobrovolnou vstupenku můžete zakoupit zde http://divadloviola.cz/podpora-viole/ nebo donio.cz/viola Moc děkujeme

Živý stream najdete zde