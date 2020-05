LIVE stream - BDTV speciál I Tomáš Ouhel a Martin Mikeš sami spolu o sobě

Trochu jsme doufali, že k tomuhle nedojde, ale řekli jste si o to. Prej při rozhovorech málo mluvíme a tak jsme se rozhodli, že uděláme jednou rozhovor sami se sebou. Aby to nebylo moc rozplizlý, pozvali jsme si k tomu našeho mladého korespondenta Filipa Schatze, který bude naší myšlenkovou flow držet v nějakejch rozumnejch mantinelech. A o čem to tedy bude tentokrát? No o nás! Stejně jako příběhy, zkušenosti a celkově životy našich dosavadních hostů, ani ty naše nejsou a nebyly nuda a na jeden díl to určitě dá. Společně zabrousíme do ilegálního obchodu s želvovinou nebo luskouními šupinami v Jihovýchodní Asii, i do vedení mezinárodní ochranářské kampaně, které má zmáklé Tomáš a do srdce válečného konfliktu ve středoafrickém Kamerunu i ochrany přírody jako ziskovém byznysu, o čem zase něco ví Martin. Podělíme se s Vámi i o naší motivaci, proč jsme se rozhodli Biodiversi.tv rozjet a kam doufáme, že jednou dospěje. Proč nás sponzoruje Bushman a proč bychom chtěli, aby nás sponzorovala firma prodávající CBD marihuanu.

Živý stream sledujte zde