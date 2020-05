LIVE stream - Galerie hrou Centrum Dox

Ještě před měsícem by se nám to zdálo nereálné, ale dnes je to tak. Centrum DOX je stejně jako jiné kulturní instituce kvůli šíření nemoci covid-19 zavřené. Návštěvníci nemohou ani na výstavy, ani na doprovodné programy, přednášky, rodinné a další vzdělávací akce. I proto jsme se rozhodli přiblížit se dětem a rodičům skrz monitory počítačů a vydat se nimi do nedávné historie umění, které Centrum DOX za více jak 11 let své existence představilo veřejnosti.

Cyklus kreativních úkolů Galerie hrou tak v pravidelném rytmu seznámí děti a jejich rodiče se zajímavými projekty, které se za tu dobu v DOXu objevily.

Aktuální díly