LIVE stream - Výstavou Galegion s architektem Petrem Hájkem - Centrum Dox

Co by obnášel život na Měsíci? Jak by se žilo ve městě filmu Galegion? Výstavu utopických měst si zatím prohlédnout nemůžete, proto jsme připravili videoprohlídku, kterou vás provede Architekt roku 2018 a spoluautor výstavy Petr Hájek.

Videoprohlídka on-line