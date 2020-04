LIVE stream - Pragovka Gallery - Martin Lacko

Pragovka Gallery srdečně zve na výstavu Elf slashed with a sword umělce Martina Lacka, jejíž zahájení proběhne dne 2. 5. 2020. Kurátorkou výstavy je Darina Alster. Elf slashed with a sword Elfka je krvácející raněná šelma. Z otevřených ran prýští její život Kapky krve tečou v houfech malých štírů, kteří se šikují a jsou připraveni svými vytrčenými ocasy ihned bodnout. Elfka Fenix hoří v žehnajícím gestu. Elfka Kentaur. Monstrum. Kráska & zvíře v jednom. Zraněné Elfky jsou dcery síly. Daughters of the strenght jsou ženským ekvivalentem Riders on the storm… Tarotová karta Strenght má význam osedlávání si vlastní síly v podobě divoké šelmy. Prožitek přítomnosti. Ženská verze Svatého Šebestiána.

