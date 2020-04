LIVE stream - Kultura on air: Na slovo s Ladislavem Heryánem

Kousek undergroundového optimismu!

K vám domů, do obýváku, do karantény, do práce, či kamkoliv, kde se právě nacházíte a nemůžete být s námi v Rock Café, vám přinášíme debatu s Ladislav Heryán - s jednou z nejznámějších a nejvýraznějších osobností z církevního prostředí. Pan Heryán je kněz římskokatolické církve, salesián a autor několika knih, který působí jak v Praze, tak na univerzitách a dokonce i na vybraných věznicích v ČR.

