Auto kino - Letiště Václava Havla Praha

Hvězdy nad hlavou, vedle vás krásná žena a na plátně oblíbení hrdinové rozehrávající romantický příběh. I tak může vypadat jeden z večerů blížícího se víkendu. S tím rozdílem, že neusednete do sedaček multikina, ale do svého auta. Už před 77 lety se takhle bavili v Americe, když s ojedinělým projektem přišel milovník filmů a fanda do aut Richard Hollingshead. Tehdy natáhl plátno mezi dva stromy, za něj umístil reproduktory, před ně zaparkované auto s projektorem a když jakž takž doladil kvalitu zvuku a vymyslel, jak rozestavit auta tak, aby každé mělo dobrý výhled na plátno, měl patent na auto kina v kapse.

Auto kino, které vyroste o víkendu na okraji Prahy u Letiště Václava Havla, bude rozhodně na jiné úrovni. Díky moderním technologiím bude zvuk promítán přímo pomocí FM pásma do vašich autorádií a vy si tak můžete vychutnat jedinečný zážitek pohledu na svůj oblíbený film. Organizátoři věří, že v čase bez multikin a kulturních akcí tím malinko přispějí k tomu, aby vám udělali radost.

Přijměte proto pozvání do hygienicky nejbezvadnějšího zážitku v době krize. Není to dokonalé, ale je to jedinečné a je to život ve filmu. Kinoautopraha se na vás těší již tento víkend. Snažili jsme se, aby poměr cena/výkon byla únosná a proto věříme že budete všichni ve voze spokojeni jak se samotnou projekcí, tak s organizací a dobrým pocitem z celého projektu. Kromě kulturního zážitku slibujeme i zážitek kulinářský v podobě občerstvení.

Program

Pátek 24. 4.

20:30 – Pulp Fiction

Sobota 25. 4.

20:30 – Samotáři

23:30 – Ikarie XB 1

Neděle 26. 4.

20:30 – Pátý element

A pravidla? Ta jsou samozřejmě v souladu s bezpečnostními opatřeními kolem koronavirové nákazy. Například dovolují maximálně dva dospělé ve voze a případné děti, tedy jednu rodinu. Rozestupy mezi vozy 2 metry, zákaz vycházení z vozů, nebo zákaz stažené střechy u kabrií.