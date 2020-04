LIVE stream - DNB live set

Hudební dráhu započal u House Music, kterou má stále hluboko v srdci. V tuto chvíli prozkoumává vody Drum and Bassu. Původem z východních čech se Sandy Plankton postupně přesunul do Hradce Králové, kde se podílí na pořádání DnB akcí. Spolupracuje také s pražskými DJs Esqo Makaval a Ultimate Baker. Kromě hudby miluje Ruský Standard, Hledá se Nemo, Rick and Morty a F1.

Živý stream sledujte zde