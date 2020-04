Národní divadlo Talks - Kultura je národ

Činohra Národního divadla se rozhodla pravidelně pořádat streamované debaty s názvem

#kulturajenarod pod hlavičkou pravidelného cyklu ND Talks. V nich se budou setkávat dramaturgové

Činohry ND s divadelními profesionály a spolu s nimi odpovídat na kritické otázky vyvstávající

v souvislosti se současnou mimořádnou situací divadel a kulturní scény vůbec. Cílem bude apelovat na význam divadla, ale i pojmenovat, v čem má pro společnost nezastupitelnou úlohu a jak může divadlo z dané chvíle těžit – jak jeho umělci, tak jeho diváci.

„Debaty jsou určené pro odbornou veřejnost i laiky, zároveň doufáme, že si našich aktivit všimnou i politici, jejichž hlas je pro existenční přežití umění nevyhnutelný,“ říká k projektu umělecký ředitel Činohry Daniel Špinar.

První debata se odehraje ve čtvrtek 23. dubna 2020, kdy se setkají ředitelka pražského Divadla X10 Lenka Havlíková, ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser a ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek. Tématem debaty bude pokaranténní restart divadel a moderovat ji bude Marta Ljubková, šéfdramaturgyně Činohry Národního divadla.

Druhá debata ve čtvrtek 30. dubna 2020 se pod vedením moderátora Jana Tošovského, dramaturga Činohry ND, bude věnovat tématu financování divadel z hlediska umělců a ředitelů – jaké

jsou nedostatky stávajícího modelu a jaké změny by bylo třeba v něm do budoucna učinit? Našimi

hosty budou Eva Kejkrtová-Měřičková, bývalá ředitelka Dejvického divadla, Ivan Buraj, umělecký

šéf brněnského HaDivadla, a Štěpán Kubišta, ředitel holešovických Jatek78.

Debaty #kulturajenarod se budou konat každý čtvrtek od 18:00 naživo ve Stavovském divadle a budou vysílány vždy na YouTube kanálu Činohry ND. V průběhu debat diváci mohou po chatu zasílat své otázky na přítomné hosty.