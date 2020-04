Art Parking: Ester Kočičková

Šansonový recitál pod rouškou. Osvědčené písně, množství novinek a hlavně radost a energie z dobrého klavíru a netradičního pódia.

Na koncert Ester Kočičkové a Luboše Nohavici se nechodí ve velké večerní a s koženým výrazem. A už vůbec ne s odevzdáním truchlivě naslouchat. Znalci však především doporučují nechat doma naději či strach, že šanson rovná se Edith Piaf. Už dvanáct let spolu vystupují a o neotřelou podobu šansonu v pravém smyslu toho slova poctivě usilují Ester Kočičková, herečka, moderátorka zpěvačka a zejména textařka, a Lubomír Nohavica, skladatel, klavírista, zpěvák a stále častěji i textař (mj. dlouholetý kapelník orchestru Mariky Gombitové, člen skupin Abraxas a Mandragora, mnohdy chybně a s tragickými důsledky uváděn jako Nohavica Jaromír...).



Co do poselství, lze očekávat tématické okruhy jako neopětovaná láska, hysterická láska, mateřství, pornoprůmysl, homosexualita a jiné anomálie, blížící se smrt, smrt ex post, sport a další závislosti, machismus, feminismus, latentní xenofobie, češství versus ruská duše, židovství versus blonďatá paruka, zvířata a lidé, samota, smutek, nemoc, sen, ztráta, bída, bolest, beznaděj, marné naděje, nadějná stupidita, Karel Gott, Ladislav Chudík, Iveta Bartošová - a další.



Zpěv: Ester Kočičková

Klavír: Lubomír Nohavica