LIVE stream - Hydroponic Flyer 2020 – doručení hydroponického salátu dronem

Ve čtvrtek, 30. 4. 2020 poprvé provedeme experimentální let dronu, kterým doručíme salát vypěstovaný ve vertikálním hydroponickém systému z dílny Parallel Garden. Let budete moct sledovat v rámci on-line přenosu. Let bratří Wrightů jste nezažili. Apollo 11 jste buďto nezažili nebo alespoň neviděli v přímém přenosu. Proto si to tentokrát nenechte ujít.

Vedle hydroponické technologie jdeme nyní historicky poprvé ukázat, že s pomocí technologií můžeme mezi sebou sdílet vlastní zeleninovou produkci, která může být zcela decentralizovaná. Jak? Prostřednictvím bezpilotních mini vrtulníků a letadýlek, neboli dronů. A jdeme to ukázat právě v období karantén, prvním období v historii 21. století, které ukazuje, že dobře zabezpečená potravinová produkce a její bezkontaktní předávání pro nás může být životně důležité.

Cílem Parallel Garden je posouvat hranice a rozvíjet technologická řešení, která v praxi fungují a jsou globálně přenositelná. Proto se pustíme ještě dál a na doručení salátu navážeme platbu v kryptoměně. Tedy platbu, kterou lze uskutečnit nezávisle na funkčnosti bankovního systému nebo jeho dostupnosti pro obyvatele určitého regionu. Zní to všechno jako pohádka z budoucnosti? Tak se na ni přijďte podívat,

Živý stream sledujte zde