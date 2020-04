LIVE stream: Marpo & TroubleGang: Lockdown rage

V těchto dnech se zpěvák, rapper MARPO věnuje nahrávání své sólové desky, která vyjde na podzim 2020. Po delší době si kapela opět zahraje a přinese vám koncert přímo do vašich obýváků. V sobotu 2. května 2020 od 20.30 hodin proběhne speciální livestreamový koncert skupiny MARPO&TROUBLEGANG. Kapela odehraje opravdový set se vším všudy – velká scéna, světla, pyrotechnika, ledková stěna a další efekty, na které jsou návštěvníci a fanoušci jejich vystoupení zvyklí. Vše zajištuje firma Pragosound. "U nás je zvykem pogovat pod pódiem. Tak tentokrát to přenesem do Vašich obejváků! Dejte si pár panaků a užijte si show u Vás doma. Stejně jsme si z toho dělali kdysi srandu, že za chvíli lidi budou chtít, aby jsme jim zahráli doma," říká Marpo. Tak here we go!

Zakoupením vstupenky podpoříš i DĚTSKÝ DOMOV PYŠELY, kterým část vybraných peněz věnujeme. http://www.ddpysely.cz/nasdomov.html Slovo paní ředitelky Hany Juřenové: "V našem dětském domově je v této době 37 dětí ve věku 3-16 let. Po uzavření škol a zahájení nouzového stavu jsme se, v rámci zachování bezpěčnosti, uzavřeli i my v budově a areálu dětského domova. Zatím je situace taková jaká je, ale všichni věříme, že v létě už budeme mít možnost vyrazit na tábory, rekreace a výlety a konečně se věnovat zájmovým činnostem. Nic z toho teď není možné. Změnu potřebují děti, ale i zaměstnanci, kteří se od počátku nouzového stavu o děti nepřetržitě starají. Situaci však chápeme a jsme trpěliví:-). Peníze, které bychom díky Vám získali, by byly využity na výše uvedené aktivity. Děkujeme." Hana Juřenová V souladu se stávajícími bezpečnostními a hygienickými opatřeními se koncert uskuteční bez publika, s minimálním počtem technického a pomocného personálu.