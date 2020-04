Michal David v Praze

Zpěvák, hitmaker a hudební producent Michal David /59/ oslaví v letošním roce své životní jubileum. A nebude ho slavit sám. Oslava jeho 60. narozenin proběhne ve velkém stylu v největší koncertní hale v Česku – v O2 areně.

Koncerty proběhnou ve dnech 29. 9. 2020 a 30. 9. 2020.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nové termíny a není třeba je vyměňovat. Platí následovně:

· Vstupenky z 11. 6. 2020 platí na nový termín 29. 9. 2020

· Vstupenky z 12. 6. 2020 platí na nový termín 30. 9. 2020

Michal David oslaví nejen své kulaté narozeniny, ale také zároveň 40 let působení na české hudební scéně.

„Bude to jedna velká párty, jak je již u mě v O2 areně zvykem. Jak víte, tak tyto koncerty provází vždy nějaké české nebo zahraniční hvězdy. V roce 2010 na mých 50. narozeninách to byla plejáda asi všech největších hvězd z českého popu a mých muzikálů. V roce 2015 při oslavě mých 55. narozenin vystoupil s hodinovým programem DJ Bobo. A i letos na mých šedesátinách se máte na co těšit. Opět můžete očekávat show s mými největšími hity,” slibuje Michal David.