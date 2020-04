Jako další budeme moci v rámci našich online streamů zhlédnout to nejlepší z CZ slam poetry! Těšit se můžete na následující sestavu:

ANATOL SVAHILEC - mistr ČR 2014

DR. FILIPITCH - mistr ČR 2017

PAN FENEK - mistr ČR 2019

TUKAN - vicemistr ČR 2017

KARIN - dvojnásobná vítězka Femislamu

KRAVÁL 123456 - finalista Mistrovství ČR

moderuje MARTIN VASQUEZ Živý stream sledujte zde

Více informací o akci Kultura do domu: Best of CZ Slam | Rock Café online