LIVE stream - Revizor Divadlo na Vinohradech

„Čemu se smějete? Sami sobě se smějete? Vy – vy! Já bych ty škrabáky, ty rejpaly, liberály zatracený - ! Svázat tu pakáž, do jednoho uzlu, na kaši rozdupat, dva sáhy pod zem – to by vám patřilo!“

Slavná Hejtmanova replika adresovaná smějícímu se publiku zazní v závěru jedné z nejznamenitějších komedií, které kdy byly napsány. Vyjadřuje důvody, proč Gogolova hra dodnes patří k nejoblíbenějším položkám repertoáru činoherních divadel. Především – groteskní pohled na elitu zaostávající společnosti, ve které je způsobilost nahrazena ohebným lokajstvím a autorita zaměněna vulgární mocí, je opravdu směšný. A pak – vzteklý odpor v nedbalkách přistižených mocných proti smíchu, který je zbavuje nedotknutelnosti a nás strachu, dnes ve společnosti opět sílí.

Příběh provinční vrchnosti, vědomé si své nekompetence do té míry, že sama sebe k smrti vystraší domnělou přítomností revizora, je autorem geniálně zkombinován s příběhem bystrého podvodníka, který z úleku hodnostářů dokáže vytěžit víc, než by si kdokoliv dokázal původně představit.

I dnešní doba má dost svých Hejtmanů a Chlestakovů, kteří dokáží hrubozrnnou manipulaci podávat, jako Gogol ve své nesmrtelné komedii, s geniální virtuozitou do sebe zahleděných hráčů bez zásad. Proto i divadlo chystá Revizora pro rok 2019 a léta příští.