LIVE stream - Online koncert The Loop Jazz Orchestra pro Sue Ryder

Časopis Reflex ve spolupráci s internetovou televizí MALL.TV přináší v rámci projektu #kulturažije unikátní online koncert tří jazzových projektů spojených s Český národní symfonický orchestr - CNSO. Společně tak reagujeme na aktuální situaci, kdy se kultura nuceně přesouvá do online světa. Pestrý koncert - projekt Jazz On Screen kapely The Loop Jazz Orchestra se uskuteční v hostivařském nahrávacím studiu ČNSO. Vystoupením v době karantény navíc podpoříme organizaci Domov Sue Ryder.

Užijte si jedinečný zážitek, který bude vysílat internetová televize Mall.tv. Skrze platformu Donio můžete přispět libovolnou částkou na podporu organizace Sue Ryder, která pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, jež přináší stáří.

Živý stream sledujte zde