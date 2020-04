LIVE stream - Partička na vzduchu

Naši milí diváci – současní, dřívější i budoucí,

na neděli 19.4. 2020 jsme pro vás připravili speciální představení Partičky na vzduchu:

Muži v černém pro Ženy v bílém.

Přenos začne v neděli 19. dubna od 20:30 na této adrese

I v této zvláštní době vás chceme pobavit a být s vámi. Historicky poprvé si zahrajeme bez vás - diváků, před prázdným hledištěm. Vy ale budete s námi, to víme, a tak budeme hrát s obrovskou chutí s vědomím, že se u obrazovek v bezpečí svých domovů bavíte stejně jako naživo v hledišti. Těšíme se na VÁS.

Jak to uděláme? Resp. jak to uděláte vy?

Je to jednoduché: na https://www.ticketstream.cz/akce/particka-na-vzduchu-muzi-v-cernem-pro-zeny-v-bilem-beneficni-predstaveni-livestream-132283 si za 100 Kč zakoupíte vstupenku na naše představení.

Po zakoupení vstupenky obdržíte v potvrzovacím emailu přístupový kód. Každý unikátní kód umožňuje jeden přístup k živému přenosu a vždy pouze z jednoho zařízení.

Výtěžek z představení věnujeme zdravotním sestřičkám a zašleme na transparentní účet #POMAHAMESESTRICKAM.

V rámci tohoto projektu Ondřej G. Brzobohatý přizval Martu Jandovou a Vojtu Dyka k nazpívání své autorské písně Život https://youtu.be/3cFa7VMc8gE),aby jejím prostřednictvím poděkovali sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu za jejich současnou obětavou a nelehkou práci v první linii. Zároveň písničkou oslovuje širokou veřejnost s žádostí o finanční příspěvek České asociaci sester na uvedený účet, z něhož se pro sestry a další zdravotníky uhradí životní benefity, které jim budou alespoň částečnou odměnou za týdny náročného pracovního nasazení.

Věříme, že se k nám připojíte a pomůžete nám udělat něco, co dává smysl. Jsme přesvědčeni, že si to zdravotní sestřičky zaslouží, zaslouží si naši i vaši podporu. My dáme zábavu a vy dáte vstupné, to je fér.

Bavit se je fajn, ale bavit se a přitom pomáhat je lepší!!!

Předem děkujeme za to, že přijmete naše pozvání. Jedeme v tom spolu!