LIVE stream - Hodinový hoteliér

Šedesátá léta dvacátého století. Dva svérázní penzisti, kteří pamatují lepší časy první republiky a které budovatelská léta semlela, ale nezbavila chuti do života, pronajímají svůj kutloch, zchátralý, původně honosný měšťanský byt, mileneckému páru hledajícímu pro svůj vztah soukromí. On ženatý se závazky, ona studentka bez prostředků. Nikdo z těch čtyř nemá budoucnost, ani ten milenecký vztah ji, zdá se, nemá. Noc, kterou tato čtveřice společně stráví, však přinese do dívčina života nejen rozchod, ale také novou hodnotu: radost z plného a nic nezatajujícího a nic nepředstírajícího prožitku každé chvíle, kterou nám život dává.

Živý stream sledujte zde