LIVE stream - Kašpar H. (Dítě Evropy)

Historická detektivka na základě jednoho z nejzáhadnějších a nejvzrušivějších příběhů první poloviny 19. století. Zanedbaný mladík, který se zčistajasna objeví na náměstí v Norimberku, vykazuje všechny známky držení v izolaci. Špatně se pohybuje, dokolečka opakuje dvě věty, ale umí se čitelně podepsat. Archetypální příběh o muži, který má jméno, ale nemá minulost. O člověku, se kterým si společnost neví rady a zároveň se do něj každým svým krokem otiskuje (a tedy si vlastně neví rady sama se sebou). Co vychovatel, to jiný Hauser: nahlížený jako šílenec, podvodník, oběť…

Živý stream sledujte zde