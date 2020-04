Live Stream: Borneo – od Lovců lebek až po právo Šaría (M.Kovář)

Jeden den se potápět s exotickými rybičkami a druhý den zdolat čtyřtisícovou horu. Jak spojit zdánlivě nespojitelné během jedné cesty? Jet na Borneo! Podíváme se společně do největších jeskyní světa hluboko v džunglích a za divokými orangutany do panenské přírody. Projdeme se po stopách Lovců lebek a dostaneme se až do vesnice jejich potomků. Zastavíme se také v Bruneji, zemi zlatých paláců s extrémním kontrastem k životnímu stylu obyčejných obyvatel. Zbude-li čas, zaletíme i na malou ochutnávku nedalekého Singapuru, kde jsme zakončili naše měsíční putování.



Přednášející:

Marek Kovář - Střípky z cest



