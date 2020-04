LIVE stream - Balet Národního divadla

Doba, kterou nyní všichni prožíváme, je v mnoha ohledech mimořádná. Plná omezení, ale také nových, nečekaných možností. Co třeba absolvovat hodinu baletu ve společnosti sólistů Baletu Národního divadla, pod vedením špičkových profesionálů? Sen příznivců tanečního umění napříč generacemi proměňuje v realitu live stream tréninků Baletu ND.

V baletním sále v Anenském areálu, kde Balet ND sídlí, se před kamerami (samozřejmě s dodržením náležitých bezpečnostních opatření) na ranním tréninku sejdou:

V úterý 7. dubna od 10.00 první sólistka Baletu ND Alina Nanu, baletní mistr Baletu ND Alexey Afanasiev a korepetitorka Baletu ND Valentina Shuklina. Ve středu 8. dubna od 10.00 sólista Baletu ND Matěj Šust, umělecký ředitel Baletu ND Filip Barankiewicz a korepetitor Baletu ND Sergej Poluektov. Přidejte se!

„Jsme doma. Ale udržovat ve formě se musíme všichni – a to nejen ve fyzické, ale i psychické kondici. Tanec pomáhá v obojím případě. Proto zkuste cvičit s námi. Tento trénink je nyní, v době koronavirových omezení, začátkem našeho dne. Zkuste to také. Protančete tím s námi!“ zvou tanečníci Baletu ND.

Sledujte live streaming na platformách Baletu ND

Facebook https://www.facebook.com/ndbalet/

YouTube https://www.youtube.com/user/narodnidivadlobalet/

Instagram https://www.instagram.com/czechnationalballet/

#protancimetim