LIVE stream - Poděkování dobrovolníkům a dárcům: Online koncert Ghost of You

Do akce MUNI pomáhá se přihlásilo přes 4300 dobrovolníků. Dobrovolnické centrum Masarykovy už zprostředkovalo pomoc téměř 1700 lidem a institucím. A dalších více než 1000 lidí přispělo dvěma miliony korun na materiální zajištění této pomoci.

Poděkováním všem bude koncert brněnské kapely Ghost of You, ve které hrají sami naši studenti a absolventi. A protože stále platí nouzový stav, nejde to jinak než online.

Ve čtvrtek 9. dubna v 19 hodin budeme živě streamovat na facebookové stránce Masarykovy univerzity ze společného studia MUNI TV, Studex.tv a Radio R . Připojí se i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a organizátoři z Dobrovolnického centra MU.

K dívání a k poslechu samozřejmě zveme úplně všechny. Pojďme se společně potkat aspoň virtuálně!

