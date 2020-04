Živák do obýváku - středy, pátky, neděle

Swing, Karel Kryl, Vojtaano, Dekolt, Knírek, punk, Petr Novák, Jakub Ročňák, Bon Pari a další ...

To není apríl. "Bohužel" jen ze studia, ale i tak jsme rádi, že můžeme přinášet koncerty do vašich obýváků.

Program na jednotlivé dny zobrazíte kliknutím na obrázek.

Živý stream sledujte zde