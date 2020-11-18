Bělka i Strelka: Lunnyje priključenija

Уважаемые друзья!

К сожалению, в связи с эпидемилогической обстановкой в некоторых регионах Германии и Чехии (эпидемия гриппа и случаи выявления зараженных короновирусом), для того, чтобы не подвергать детей опасности заражения, мы вынуждены перенести запланированные на март в Германии и Чехии гастроли детского спектакля «Белка и Стрелка» на ноябрь 2020 года.

Все ранее приобретённые билеты остаются действительными!

Приносим наши извинения, и надеемся на ваше понимание: принятое решение — это меры предосторожности, чтобы предостеречь Ваших детей.