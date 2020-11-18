Bělka i Strelka: Lunnyje priključenija

Bělka i Strelka: Lunnyje priključenija

Adresa:

Praha 6, Bělohorská 24

Termín: 18.11.2020 v 17:30 hod. (středa)
Vstupné:

790 Kč – 1190 Kč

18listopad středa 17:30

Žánr: ostatní akce

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Уважаемые друзья!
К сожалению, в связи с эпидемилогической обстановкой в некоторых регионах Германии и Чехии (эпидемия гриппа и случаи выявления зараженных короновирусом), для того, чтобы не подвергать детей опасности заражения, мы вынуждены перенести запланированные на март в Германии и Чехии гастроли детского спектакля «Белка и Стрелка» на ноябрь 2020 года.
Все ранее приобретённые билеты остаются действительными!
Приносим наши извинения, и надеемся на ваше понимание: принятое решение — это меры предосторожности, чтобы предостеречь Ваших детей.

Více informací o akci Bělka i Strelka: Lunnyje priključenija na  www akce

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