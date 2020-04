LIVE stream Fidlovačka: Čtyři roční období

Je dítě ekologicky udržitelný projekt? A když tu to dítě je, nevyroste z něj příliš radikální nástupce zelených názorů svých rodičů? A co kdyby se mu proboha něco stalo, kdo komu pak bude co vyčítat!

Monika v podání Jitky Schneiderové a David v podání Martina Písaříka řeší budoucnost, která není růžová ani zelená, ani co se ekologie, natožpak vztahů týče. Nebo mají ještě naději? Nová hra současné české dramatičky Báry Hančilové, ve které se najde každý druhý pár.

SKYPOVÉ PREMIÉRY aneb vzdálená setkání blízkého druhu = Naši herci přes svoje webkamery nazkouší hry mladých českých dramatiků, které si diváci mohou pustit a být tak svědky toho, že spolu herci můžou hrát, i když jsou mnohdy i několik desítek kilometrů od sebe. Připravili jsme pro diváky aktuálně pět unikátních skypových premiér. Opět na našem webu a FB.