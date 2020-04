LIVE stream Fidlovačka: Nad rozlitou mléčnou dráhou

Nakolik jsme ochotni odpustit ostatním lidem, že tu nejsou s námi, když je potřebujeme? Když byla Klára malá, její otec odletěl do vesmíru. Nyní se vrátil. Zatímco ona zestárla o padesát let, on zestárl o pět. Nyní před nimi stojí nejtěžší úkol – přijmout skutečnost, že jejich úlohy se proměnily.

Z dítěte se stává rodič a z rodiče dítě. Poetická hra s notnou dávkou břitkého humoru mladého českého dramatika Davida Košťáka o vztahu nedospělého otce a stárnoucí dcery, kterým čas protekl mezi prsty jako hvězdný prach v jedinečném online podání našich herců z Dánské dívky - Vandy Hybnerové a Dana Krejčíka.

SKYPOVÉ PREMIÉRY aneb vzdálená setkání blízkého druhu = Naši herci přes svoje webkamery nazkouší hry mladých českých dramatiků, které si diváci mohou pustit a být tak svědky toho, že spolu herci můžou hrát, i když jsou mnohdy i několik desítek kilometrů od sebe. Připravili jsme pro diváky aktuálně pět unikátních skypových premiér. Opět na našem webu a FB.