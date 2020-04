LIVE stream Cocoman a Selector Boldrik #kulturažije

Cocoman aka Adam Lanči míří na MALL.TV

#kulturažije bude v neděli 5.4. vysílat z Cross Clubu. Od 20:00 tam rozjedou svojí live show Cocoman a Selector Boldrik.

Cocoman - Zpěvák a producent stojící mimo jiné za projekty Sklizeň nebo Nevereš je na hudební scéně aktivní přes patnáct let. Za tu dobu se stihl inkarnovat do spousty různých rolí. Byl dreadatým reggae zpěvákem jamajského střihu, zamyšleným folkařem s kytarou na svých akustických shows, divoce tančícím DJem a tvůrcem v EDM projektu Sirene Factory, šíleným chemikem z formace Nevereš, nebo třeba šedou eminencí Coco Jammin - produkce, která stojí za plným pytlem zásadních tuzemských reggae nahrávek posledních let. Za svůj muzikální workoholismus zvládl získat i dvě žánrové ceny Anděl, zahrát si na většině velkých tuzemských festivalů a nejednou reprezentovat i za hranicemi.

Jako zpěvák nebo producent vydal několik desek a hromady singlů. Spolupracoval mimo jíné s kapelami Švihadlo nebo Medial Banana a produkoval nahrávky pro desítky umělců z mnoha zemí, včetně jamajských stars. Na MALL.TV mu bude krýt záda Selector Boldrik.

Selector Boldrik

Selector a MC v jednom. Na scéně se pohybuje od roku 2001, napřed jako MC Dub in da trip a Drunken Boomerang, postupem času mění mikrofon za gramce. Hyperakční party maker a neúnavný sběratel exkluzivních dubplatů. Tvůrce mixtapů i vinylových kompilací Kings of Prague. Tvořil motor Vůdůkrů. Koncertní dj Sklizeň crew a Nevereš, ale i dalších MC všech stylů například Zverina či Jo Corbeau. Mimo čech operuje i na jihu Francie, kde například spolupracuje s Marseillskou crew les dj's du soleil.