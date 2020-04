LIVE stream Kapitán DEMO

Kvůli koronaviru musela zrušit program řada kulturních institucí a subjektů, česko-italský miliardář, mistr světa v odmítání charit a benefičních akcí to ale vidí tentokrát jinak a jeho online hudební show můžete v pátek 3. dubna od 20.00 sledovat z pohodlí svého obyváku (kuchyně/ložnice/balkónu...). Díky MALL.TV zazní přímo u vás doma i nový singl pro český národ Kdo to má? Navíc můžete celou show snadno podpořit díky této sbírce. My jim předáme 100 % vybrané částky, DEMO pak část výtěžku věnuje zdravotním sestrám, vědmám a léčitelům . Dobrá věc na druhou!

