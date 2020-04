Tomáš Kačo - klavírní recitál

AUTORSKÉ SKLADBY Z PROJEKTU MY HOME

KOLEDY V AUTORSKÝCH VARIACÍCH

Tomáš KAČO | klavír

Ačkoli romský klavírista Tomáš Kačo pochází z Nového Jičína, zní jeho příběh jako americký sen. Tomáš má jedenáct sourozenců a na klavír se zpočátku učil hrát sám, a když to vezmeme zkratkou, můžeme už nyní říci, že tento příběh má happy end. Tomáš podle svého oblíbeného citátu, že „nejsilnější zbraní je vůle“, překonal nejen všechny překážky, ale doslova i hranice. Usadil se totiž v New Yorku, kde vystudoval univerzitu Berklee a v roce 2018 vyprodal slavnou Carnegie Hall. Kromě nezlomné vůle mezi Tomášovy devizy patří především nesporná originalita: mix klasické, romské a jazzové hudby je dnes už jeho nezaměnitelnou značkou. V roce 2018 mu také vyšlo CD s názvem My Home, kterým je inspirován dnešní koncert.

konec koncertu ve 20.45 hod.

koncert bez přestávky