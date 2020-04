TANCE CELÉHO SVĚTA

ANTONÍN DVOŘÁK

MAURICE RAVEL

CLAUDE DEBUSSY

BÉLA BARTÓK

MANUEL DE FALLA

ÁSTOR PIAZZOLLA

GEORGE GERSHWIN

Lise de la SALLE | klavír

Lise de la Salle, jíž náleží otevření sezóny klavírních recitálů, patří mezi dámy, u nichž se o věku ještě může s klidem hovořit. Těsně po třicítce má v životopisu nejvýznamnější sály, orchestry a dirigenty, její nahrávky posbíraly mnohá ocenění. Možná proto si nyní mohla troufnout se svým novým recitálovým repertoárem zdravě zariskovat. V jeho základu stojí dvě pro Lise nejdůležitější veličiny hudby: rytmus připomínající tlukot srdce a pohyb, bez něhož by nebylo života. Program totiž oslavuje skladatele, kteří využívají taneční rytmy. Věděli jste třeba, že jedno Tango napsal i Igor Stravinskij? Speciálně pro Prahu pak do svého repertoáru včlenila také Dvořákův Slovanský tanec, vždyť do části věnované „slovanské duši“ se náramně hodí! Nezbývá, než aby se Lise zeptala posluchačů: smím prosit?

konec koncertu ve 21.20 hod.

koncert s přestávkou